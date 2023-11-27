بايدن: شكرا للرئيس السيسي على جهوده في تمديد هدنة غزة ليومين إضافيين

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شكره لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي ، ليومين إضافيين.

اتفاق لتمديد الهدنة في غزة لـ48 ساعة

وقال بايدن، في بيان نشر على موقع البيت الأبيض، اليوم الاثنين: «أود مرة أخرى أن أشكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على التزامهم بهذه العملية، وعلى التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة لـ48 ساعة».

تواصل مستمر لبايدن لإطلاق سراح الأمريكيين

وأضاف بايدن في بيانه: «لقد ظللت منخرطًا بعمق خلال الأيام القليلة الماضية، لضمان أن هذه الصفقة يمكن أن تستمر في تحقيق النتائج، وتم حتى الآن إطلاق سراح أكثر من 50 محتحزاً وإعادتهم إلى أسرهم».

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن من بين المفرج عنهم أطفال صغار وأمهات وجدات، منهم الطفلة الأمريكية «أبيجيل»، التي تبلغ 4 سنوات، وكانت ضمن مجموعة من الإسرائيليين احتجزتهم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ضمن عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي.

بايدن يدعو لزيادة المساعدات الإنسانية

وتابع بايدن قائلاً إن الهدنة الإنسانية ساعدت في زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، الذين يعانون في أنحاء قطاع غزة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قادت الاستجابة الإنسانية في غزة، باعتبارها أكبر ممول للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

واختتم الرئيس الأمريكي بقوله: «إننا نستفيد استفادة كاملة من وقف القتال، لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تنقل إلى غزة، وسنواصل جهودنا لبناء مستقبل ينعم بالسلام والكرامة للشعب الفلسطيني»، على حد قوله.