محمد ممدوح يكشف لـ صاحبة السعادة عن علاقته بزوجته وابنته

قال الفنان محمد ممدوح، إن زوجته ليست كما يعتقد الجمهور أنها من خارج الوسط الفني، مشيرًا إلى أنها كانت تحاول دخول الوسط، وبالفعل كانت تعمل كمنتجة لأحد البرامج، ولكن مع إنجابها لابنتهما «كاميليا»، تركت العمل كمنتجة.

الزوجة بإمكانها التغيير من طباع الزوج

وأكد ممدوح، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «dmc»، أن زوجته غيَّرت كل شيء في شخصيته، قائلًا: «أنا بقيت عايش لها»، موضحًا أنه أصبح متفهمًا لكل شيء مثلا إحساس والديه، فكان من الممكن أن يظن بهما أنها أساءا التصرف معه في بعض الأمور التي تخص العائلة أو تخصه بشكل شخصي، ولكن أصبح الآن متفهمًا ما يفعلانه.

ابنة محمد ممدوح «كاميليا» تشبه أباها

واستكمل حديثه عن ابنته: «عندما يحاورها في أمر ما، ثم يسألها: «اقتنعتي؟»، تقول له: «لا مقتنعتش»، فيضحك قائلًا: «دا أنا معرفتش أتكلم مع أبويا إلا أما بقا عندي 16 سنة»، وقال: «الأيام اختلفت، بقوا عاملين password لآيباد الألعاب، وطالعة عنيدة زي أبوها بالضبط».