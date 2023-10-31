محمد ممدوح يعيش حالة من النشاط الفني بين «شقو» و«إكس مراتي»

يعيش الفنان محمد ممدوح، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يستعد لتصوير أكثر من عمل سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة.

محمد ممدوح ينتهي من تصوير فيلم «شقو»

وانتهى الفنان محمد ممدوح من تصوير فيلم «شقو»، المقرر عرضه قريبا بدور العرض السينمائية، وقد انتهي من تصويره بقيادة المخرج كريم السبكي.

معلومات عن فيلم «شقو»

فيلم «شقو» مستوحى من رواية «أمير اللصوص» لتشاك هوجان، ويشارك في بطولة فيلم شقو، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، والعديد من ضيوف الشرف أبرزهم يسرا، وعباس أبو الحسن، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

تصوير فيلم «إكس مراتي»

ومن المقرر أن يبدأ الفنان محمد ممدوح تصوير فيلم «إكس مراتي»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، بقيادة المخرج معتز التوني، ونخبة كبيرة من الفنانين منهم النجم هشام ماجد.

الجزء الثاني من فيلم «بنك الحظ»

ويستعد الفنان محمد ممدوح، لتصوير أحداث الجزء الثاني من أحداث فيلم «بنك الحظ»، الذي تم إنتاجه منذ 6 سنوات وتحديدا في عام 2017، وحقق نجاحا كبيرا.