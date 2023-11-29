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القاهرة الإخبارية: مكتب نتنياهو يتسلم قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم اليوم

كتب:

أحمد العانوسي
03:56 ص | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإشرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن استلام قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، أوضحت مجموعة السبع بأنها تدعم تمديد الهدنة في غزة وهدنة مستقبلية إذا لزم الأمر، كما ترحب بإطلاق سراح بعض المحتجزين وبوقف القتال بغزة، وتدعو للإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن المحتجزين بغزة. 

كما أكدت التزامها بإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين، والتزامهم بالعمل مع الشركاء لمنع تصاعد الصراع.

 

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