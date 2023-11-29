تطبيق عالمي يهدد المنتجات الإسرائيلية والداعمة للاحتلال.. تعرف عليه

يشهد الإنترنت انتشارًا واسعًا لتطبيق يُدعى «No Thanks»، الذي يساعد المستخدمين على تحديد المنتجات التي تم تصنيعها في كيان الاحتلال الإسرائيلي والشركات التي تدعمه، يأتي ذلك في إطار حملات مقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان المحتل، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

تطبيق يتيح للمستخدمين التعرف على الشركات الداعمة

ويتيح التطبيق للمستخدمين إجراء مسح ضوئي للرموز الشريطية للمنتجات، وبناءً على ذلك يتم تحديد ما إذا كانت الشركات المصنعة لها تدعم إسرائيل أم لا.

وفي ظل الهجوم الحالي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، تشهد عدة دول دعوات لمقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل، وقد أدى هذا الصراع إلى زيادة حادة في المناقشات حول الجوانب السياسية والاقتصادية للوضع.

العديد من الدول تعدوا للمقاطعة

وتدعو العديد من الدول والمجموعات المناصرة لغزة والأفراد إلى اتخاذ تدابير اقتصادية، مثل المقاطعة، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة تصرفات إسرائيل.

ولقد لاقى التطبيق اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم تداول فيديو يشرح بالتفصيل كيفية استخدام تطبيق «No Thanks».

وحاليًا، يشهد قطاع غزة هدنة مؤقتة تم التوصل إليها بوساطة قطرية ومصرية بين «الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وتشمل هذه الهدنة تبادل أسرى بين الطرفين وإدخال مساعدات إلى القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية.