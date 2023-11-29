إيلون ماسك يرد على دعوة الفصائل الفلسطينية لـ«زيارة غزة».. هل يستجيب؟

بعد زيارته إلى إسرائيل، ردّ الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة «إكس» المعروفة سابقًا باسم «تويتر»، إيلون ماسك، على دعوة الفصائل الفلسطينية لزيارة قطاع غزة.

رد إيلون ماسك على دعوة الفصائل

وفي تغريدة على منصة تويتر، رد إيلون ماسك على دعوة الفصائل الفلسطينية لزيارة غزة، قائلاً: «يبدو أن الوضع الحالي متوتر إلى حد ما، ولكن أعتقد أن ازدهار غزة على المدى الطويل سيكون مفيدًا لجميع الأطراف».

وتمت دعوة الملياردير الأمريكي أمس الثلاثاء، من قِبل مسؤول كبير في الفصائل الفلسطينية لزيارة قطاع غزة والاطلاع على حجم الدمار الذي تسبب به القصف الإسرائيلي.

دعوة مسؤول كبير لدى الفصائل الفلسطينية

وفي مؤتمر صحفي في بيروت، دعا أسامة حمدان، المسؤول الكبير للفصائل الفلسطينية، ماسك إلى زيارة غزة للاطلاع على حجم المجازر والدمار التي تعرض لها سكان غزة، وذلك بهدف الالتزام بمعايير الموضوعية والمصداقية.

وأمس الاثنين، قام ماسك بجولة في موقع الهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، وأعرب عن التزامه بالعمل على وقف انتشار الكراهية بكل الوسائل اللازمة.

وقدم ماسك زيارته إلى الأراضي المحتلة بعد أن أدان البيت الأبيض ما وصفه بـ «معاداة السامية» من قبل ماسك ومنصته السابقة «إكس - تويتر»، وذلك بسبب إعجابه بمنشور يشكل، وفقًا لعدة جماعات حقوقية، ترويجًا لنظرية المؤامرة القديمة وتشجيعًا على الكراهية.