جرافات الاحتلال الإسرائيلي تدمر البنية التحتية في جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي بمخيم جنين وسط مواجهات عنيفة، بينما تواصل جرافات الاحتلال تدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها وخصوصا في حي السمران وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.

الاحتلال يعلن جنين منطقة عسكرية

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مدينة جنين ومخيمها من قبل منطقة عسكرية مغلقة إذ نشر قواته في عدة أحياء بسيطرة كبيرة.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في مدينة أريحا برفقة جرافة عسكرية، فضلا عن اقتحامها العديد من منازل المواطنين، وتمركزت وسط أحد أحياء مخيم عين السلطان.