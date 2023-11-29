سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 29-11-2023

يشهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 29-11-2023 في البنوك هدوءا مستمرا منذ بداية نوفمبر الجاري، في ظل توقعات باستمرار حالة الاستقرار حتي نهاية الشهر ذاته، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك الرسمية.

وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 29-11-2023 في البنوك، كما يلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

- يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنك المركزي المصري 99.88 جنيه للشراء و100.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

- يبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 99.13 جنيه شراءً و100.05 جنيه بيعا.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 99.78 جنيه للشراء أما سعر البيع 100.05 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

- كما يسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار داخل بنك القاهرة 100.38 جنيه للبيع و99.73 جنيه للشراء.