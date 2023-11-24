سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

أعلنت المنصات الرسمية للبنوك الحكومية ثبات ‎سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 24-11-2023 في البنوك، مقابل الجنيه المصري، وتوقع خبراء مصرفيون أن سعر الدينار سيكون في حالة ثبات حتى مطلع ديسمبر المقبل.

تنشر«الوطن» ‎سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة24-11-2023 في البنوك وجاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة24-11-2023، في البنك المركزي المصري 99.82 جنيه للشراء، و100.17 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي مقابل الجنیه المصري

- وبلغ سعر الدینار الكویتي مقابل الجنيه المصري اليوم مقابل الجنیه المصري في بنك الاسكندرية 96.62 جنيه للشراء و100.24 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدینار الكویتي في بنك مصر 99.88 جنيه للبيع أما سعر الشراء فبلغ 99.64 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة24-11-2023 في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 100.18 جنيه للبيع، و98.09 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتي في بنك القاهرة

كما سجل سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار في بنك القاهرة إلى 99.60 جنيه للشراء، و100.21 جنيه للبيع.