يشهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22-11-2023 في البنوك استقرارًا ملحوظًا مستمرًا منذ بداية شهر نوفمبر الجاري وقد يستمر حتى نهاية الشهر نفسه، لذلك يسجل سعر الدينار الكويتي الأعلى شراءا اليوم في كل البنوك المصرية 100.12 جنيه، أما سعر الأقل بيعًا 99.92 جنيه، وفقًا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما أوضح الموقع أنَّ سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22-11-2023 في البنوك يبلغ 99.20 جنيه للشراء و100.17 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

فيما يبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.64 جنيه شراء و99.88 جنيه بيعا.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

بينما وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار داخل بنك الإسكندرية إلى 96.84 جنيه للشراء و100.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 100.50 جنيه بيعًا أما سعر الشراء 98.09 جنيه.