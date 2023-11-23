سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري

سجّل ‎سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنوك، حالة من الثبات مقابل الجنيه المصري، وفقًا للمعلن من المنصات الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة، في ختام التعاملات اليوم.

ترصد «الوطن» ‎سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23-11-2023 في البنوك وجاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 23-11-2023، في البنك المركزي المصري 99.82 جنيه للشراء، و100.17 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي مقابل الجنیه المصري

- سجل سعر الدینار الكویتي مقابل الجنيه المصري اليوم مقابل الجنیه المصري في بنك الاسكندرية 96.62 جنيه للشراء و100.24 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدینار الكویتي في بنك مصر 99.88 جنيه للبيع أما سعر الشراء فبلغ 99.64 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 100.18 جنيه للبيع، و98.09 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتي في بنك القاهرة

وسجل سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار في بنك القاهرة إلى 99.60 جنيه للشراء، و100.21 جنيه للبيع.