«أكوا بارك» عالمي لجذب السياح.. مرسى علم تستقبل 15 ألف سائح من أوروبا

استقبلت فنادق مرسى علم 15 ألف سائح من جنسيات مختلفة من أوروبا على مدار 72 ساعة الماضية على متن 78 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر إلى أن فنادق مرسى علم استقبلت نحو 15 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة على مدار 72 ساعة الماضية على متن 78 رحلة طيران وذلك ضمن 115‪ رحلة طيران سياحية من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

وأوضح عيد في تصريحات لـ«الوطن» توافد الآلاف من السائحين الأجانب علي شواطئ مرسى علم عبر عشرات رحلات الطيران يوميا، إذ أصبحت مرسى علم وجهة سياحية ومقصد سياحي مفضل لدى سائحي العالم خاصتا من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك.

افتتاح أكوا بارك عالمي في مرسى علم

مضيفا إلى جهود الدولة والقطاع الخاص في الاستثمار السياحي والتطوير المستمر لجذب مزيد من سياح العالم حيث شهدت مرسى علم افتتاح أحدث «أكوا بارك» عالمي بالشرق الأوسط بمنطقة بورتوفينو كمقصد سياحي واعد على شواطئ مرسى علم جنوب البحر الأحمر.