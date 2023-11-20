سياح أجانب من ذوي الاحتياجات الخاصة يزورون مرسى علم.. «أسبوع سعادة»

آلاف الأميال قطعها سياح أجانب من ذوي الاحتياجات الخاصة، من أوروبا إلى مرسى علم، لقضاء إجازة تمتد لمدة أسبوع على شواطئ المدينة الساحلية، بحثا عن السعادة، من خلال ممارسة السباحة والغطس والاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والدلافين.

رحلة السياح من ذوي الاحتياجات الخاصة لمرسى علم

وأكد عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استقبال أحد المنتجعات السياحية في مرسى علم، رحلة السياح من ذوي الاحتياجات الخاصة، لقضاء إجازة على شواطئ مرسى علم، حيث الأجواء الدافئة والطقس المعتدل والشمس المشرقة.

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تنظيم رحلة غطس وسنوركل للسياح بمساعدة مرافقين من المدربين المصريين الأكفاء للسباحة تحت الماء، لافتا إلى أن رحلة السياح تمتد على شواطئ مرسى علم لمدة أسبوع، وتشمل برنامجا خاصا ورحلات بحرية وزيارة المعالم السياحية في مرسى علم.

سعادة السائحين بشواطئ مرسى علم

وعبر السائحون الأجانب في تصريحات لـ«الوطن» عن سعادتهم بتواجدهم على شواطئ مرسى علم الخلابة، حيث قال أندرياس كورناليس، سائح هولندي من ذوي القدرات الخاصة، إنه سعيدا بتواجده في مرسى علم، وممارسة السنوركل والغطس في أعماق البحر ورؤية الشعاب المرجانية.

فيما قالت ماريا فان ايش، سائحة هولندية، إنها ستقضي أسبوعا من السعادة في مرسى علم، مؤكدة أن شواطئ المدينة لا مثيل لها في العالم، وأنها ستدعو مواطنيها لزيارتها.

ارتفاع هرمون السعادة لذوي القدرات الخاصة

وأشارت الدكتورة الدكتورة سلمي محمد، أخصائي الصحة النفسية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن رحلة السياح من ذوي القدرات الخاصة إلى شواطئ مرسى علم لها تأثير إيجابي على الحالة النفسية لهم، كما تزيد من قدرتهم على التفاعل مع المجتمع المحيط بهم وترفع هرمون السعادة لديهم.