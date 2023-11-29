سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء داخل كافة البنوك المصرية؛ إذ بلغ سعر الدرهم الإماراتي الأعلى شراء 8.41 جنيه أما سعر الأقل بيعا 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

كما أوضح الموقع، أن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.41 جنيه للشراء أما سعر البيع 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 8.40 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.