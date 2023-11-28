سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في مصر ثباتا ملحوظا في مختلف البنوك خلال نهاية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع في بنك مصر.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.40 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع وفقا لبنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع، وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.