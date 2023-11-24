أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

شهدت أسعار صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظًا، مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك، خلال نهاية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع في بنك مصر.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل 8.40 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل 8.40 جنيه للبيع، تبعاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع، تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع بحسب مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع تبعًا لبنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع، بحسب بنك الإسكندرية.