سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء داخل البنوك المصرية، وهو الاستقرار المستمر منذ بداية نوفمبر الجاري، في ظل أنّ الأسعار ستظل مستقرة حتى نهاية الشهر ذاته، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وترصد السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، كما يلي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.42 جنيه بيعا و8.41 جنيه شراءً.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

- فيما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنك القاهرة 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدهم الإماراتي في بنك مصر

- ووصل سعر الدهم الإماراتي في بنك مصر إلى 8.39 جنيه بيعا و8.38 جنيه للشراء.