رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

استقرار أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29-11-2023

كتب:

مارينا رؤوف
09:46 ص | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الدواجن

الدواجن

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29-11-2023، بعدما انخفضت بشكل كبير منذ بداية الأسبوع الجاري، ووفق ما أعلنت بورصة الدواجن فإن سعر كيلو الفراخ البيضاء سجل في تعاملات اليوم الصباحية نحو 61 جنيها على أن يصل للمستهلك النهائي بمبلغ يتراوح بين 66 و72 جنيها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29-11-2023 بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 61 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 66 و72 جنيها للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار الدواجن الحمراء

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» استقرار بعد انخفاض ملحوظ أمس، إذ وصلت إلى 78 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بين 83 و100 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيها، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.

اقرأ المزيد:

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. تعرف على التفاصيل

هبوط أسعار الدواجن اليوم الاثنين 27-11-2023 في الأسواق

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

بعد تراجعها الكبير.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الخميس 23-11-2023
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.