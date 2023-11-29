استقرار أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29-11-2023

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29-11-2023، بعدما انخفضت بشكل كبير منذ بداية الأسبوع الجاري، ووفق ما أعلنت بورصة الدواجن فإن سعر كيلو الفراخ البيضاء سجل في تعاملات اليوم الصباحية نحو 61 جنيها على أن يصل للمستهلك النهائي بمبلغ يتراوح بين 66 و72 جنيها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29-11-2023 بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 61 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 66 و72 جنيها للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار الدواجن الحمراء

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» استقرار بعد انخفاض ملحوظ أمس، إذ وصلت إلى 78 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بين 83 و100 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيها، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.