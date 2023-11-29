تحذير من «الصحة» لمرضى الجيوب الأنفية خلال التقلبات الجوية.. اعرفها

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا مهما بشأن التقلبات الجوية وكيفية الوقاية من الأتربة خلال فترة نشاط الأتربة، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالصحة العامة 2030.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إن لا بد من غلق الأبواب والمنافذ بإحكام، وأهمية حمل بخاخ الربو تحسبا لأي طارئ وضرورة ارتداء الكمامات.

تحذير لمرضى الجيوب الأنفية خلال فترة التقلبات الجوية

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، ضرورة عدم الخروج من المنازل خلال فترة نشاط الرياح إلا للضرورة القصوى وفي حال الخروج لا بد من ارتداء الكمامات وتناول السوائل الهامة كالمياه على مدار اليوم.

وطالبت الوزارة في حال ظهور أعراض الجيوب الأنفية، عدم اللجوء إلى الوصفات المنزلية أو المتداولة بين المواطنين وبعضهم البعض ولكن يجب الذهاب إلى الطبيب المشرف على الحالة، مؤكدة أن كل حالة مرضية تختلف على غيرها وفقا لتشخيص الطبيب.

رفع أعلى درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المحافظات داخل المستشفيات بالتزامن مع فصل الشتاء، موضحة توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لفصل الشتاء كأكياس الدم ومشتقاته، مطالبة المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة.