محاضرة عن تاريخ «المتحف المصري» في الذكرى الـ121 لافتتاحه

على هامش احتفال المتحف المصري بالتحرير بالذكرى الـ121 لافتتاحه رسميا، يُنظم المتحف محاضرة بعنوان «تاريخ المتحف المصري»، يلقيها الدكتور لطفي عبد الحميد وكيل المتحف لشؤون الآثار، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر 2023 الساعة 11 صباحا بقاعة 39 بالدور الأرضي بالمتحف.

المتحف يتكون من طابقين

وأضاف المتحف في بيان صحفي اليوم، أن المتحف المصري بالتحرير هو أول بناء تم تخصيصه بمصر ليكون متحفًا للآثار، حيث يتكون من طابقين رئيسيين، يحتوي الأول على الآثار الثقيلة من توابيت ولوحات وتماثيل معروضة طبقًا للتسلسل التاريخي، أما العلوي فيضم مجموعات أثرية متنوعة، أهمها مجموعة يويا وثويا وكنوز تانيس وعدد كبير من مومياوات الحيوانات والطيور، إضافة إلى قطع أثرية تعبر عن الحياة اليومية والكتابة والديانة في مصر القديمة.

100 ألف قطعة أثرية

وأشار البيان إلى أن المتحف المصري بالتحرير يضم أعظم مجموعة أثرية في العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصري القديم، حيث يعرض ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية فريدة ومميزة.