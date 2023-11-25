«القومية للأنفاق»: تقدم أعمال محطة المتحف المصري بالخط الرابع للمترو (صور)

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن تقدم الأعمال بمحطة المتحف المصري، ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق، الذي يبلغ طوله 42 كيلومترا، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كيلومترا، وتشتمل على 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كيلومترا، وعدد 21 محطة.

2 مليون راكب يوميا

وأكدت في تقرير لها، أنه من المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.