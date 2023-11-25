رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القومية للأنفاق»: تقدم أعمال محطة المتحف المصري بالخط الرابع للمترو (صور)

كتب:

كريم روماني
10:04 م | السبت 25 نوفمبر 2023
الأعمال بمحطة المتحف المصرى

الأعمال بمحطة المتحف المصرى

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن تقدم الأعمال بمحطة المتحف المصري، ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق، الذي يبلغ طوله 42 كيلومترا، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كيلومترا، وتشتمل على 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كيلومترا، وعدد 21 محطة.

2 مليون راكب يوميا

وأكدت في تقرير لها، أنه من المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

اقرأ المزيد:

البرلمان يوافق على اتفاقية لتمويل الخط الرابع للمترو بـ100 مليار ين ياباني

مدبولي يتفقد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو ضمن خطة التوسع في النقل المستدام

«القومية للأنفاق»: تقدم الأعمال بمحطة حدائق الأهرام ضمن الخط الرابع للمترو

استمرار أعمال تنفيذ محطة الرماية ضمن مشروع الخط الرابع للمترو (صور)

كل ما تود معرفته عن الخط الرابع للمترو بعد حديث رئيس الوزراء الياباني عنه
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.