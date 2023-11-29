تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، 9 سفن، وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 585 شاحنة و146 سيارة.

حركة تداول الصارات والواردات بمواني البحر الأحمر

ووفقًا لإعلان المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 398 شاحنة و124 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 187 شاحنة و22 سيارة.

حركة الملاحة والتداول بمواني سفاجا ونويبع والسويس

وذكر بيان هيئة المواني، أنّ ميناء سفاجا البحري، استقبل اليوم، السفينتين الحرية ودليلة، بينما شهد الميناء بالأمس، رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة بوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و155 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله وآور.

وسجلت مواني الهيئة، وصول وسفر 631 راكبًا بموانيها.