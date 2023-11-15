أسبوع قبل إغلاق باب التقديم في وظائف موانئ البحر الأحمر.. اعرف التفاصيل

نحو 6 أيام فقط على آخر موعد للراغبين فى تقديم على الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وفقا لما كشفت عنه الهيئة في موقعها الرسمي، موضحة جميع تفاصيل الوظائف الشاغرة، والتخصصات المطلوبة وآخر موعد للتقديم.

7 تخصصات مطلوبة

وأكدت أن هناك 7 تخصصات فقط مطلوبة، وهي وظائف محددة بعقد مؤقت، ووفقا لأحكام القواعد المنظمة للعمل بهيئة موانئ البحر الأحمر، ولائحة الموارد البشرية بها، الخاصة بالمستويات الوظيفية للعمل بالوحدات البحرية بالهيئة.

وظائف شاغرة في هيئة موانئ البحر الأحمر

وحددت الهيئة في إعلانها، التخصصات لوظائف الشاغرة لديها، تضم كلا من «ريان قاطرة أعالي البحار- مهندس كهرباء- فني ميكانيكي- مهندس ميكانيكي - كهربائي- ميكانيكي بحري- بحري».

شروط الوظائف

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما.

- أن يكون المؤهل العلمي جيدا، للوظائف الهندسية (مهندس ميكانيكي - مهندس كهرباء).

- ان يكون المنهدسين مقيدين فى نقابة المهندسين.

- ان يكون المتقدم لديه ترخيص مزاولة مهنة ساري، على ان يكون معتمد من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

المستندات المطلوبة فى وظائف البحر الأحمر

- صورة المؤهل الدراسي المحدد ، وفقا للوظيفية المتقدم لها.

- ترخيص مزاولة المهنة ساري .

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة شخصية حديثة.

آخر موعد للتقديم

وأشار الإعلان الصادر عن هيئة مواني البحر الأحمر، إلى أن الثلاثاء المقبل الموافق 21 -11-2023 ، هو أخر موعد للتقديم فى تلك الوظائف.