تطورات جديدة في الحالة الصحية للعامري فاروق.. محاولات لاستعادة الوعي

بعد 22 يوما من دخوله المستشفى، لتعرضه لنزيف في المخ، دخل على إثره في غيبوبة كاملة، وخضع لعدد كبير من العمليات الجراحية، من أجل السيطرة على النزيف، ما تزال الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، حرجة.

دعوات وقلق تعيشه أسرة العامري فاروق، وجماهير الأهلي خلال الفترة الماضية، في ظل تأكيدات الأطباء، بأن الحالة الصحية لنائب رئيس القلعة الحمراء، ما تزال حرجة، بعد قرابة الشهر منذ دخوله إلى المستشفى، إلا أن الساعات الماضية، شهدت تطورا مفاجئا في حالته.

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

كشف مصدر داخل الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية للعامري فاورق، ما تزال في مرحلة حرجة، إذ يؤكد الأطباء أن مرحلة الخطر لم تمر حتى الآن.

وأوضح: «التحسن الوحيد هو في درجة الوعي، التي بدأت تعطي مؤشرات أفضل، لكنه ما يزال يحتاج لدعوات الملايين من أجل تخطي تلك المحنة».

أسرة العامري فاروق تطلب الدعاء له

وأضاف المصدر: «أسرته في حالة صعبة بكل تأكيد، هم يطالبون جماهير الأهلي وكل من يعرف العامري فاروق بالدعاء له من أجل العودة إلى عائلته».

واختتم: «كانت هناك محاولات لنقل العامري فاروق لتلقي العلاج خارج مصر، لكن حالته الصحية الحرجة حالت دون تحقيق ذلك».

وكان العامري فاروق سقط بشكل مفاجئ خلال تواجده داخل النادي الأهلي بالجزيرة، يوم 7 نوفمبر الماضي، قبل أن يخضع لعدد كبير من العمليات الجراحية، من أجل إنقاذ حياته، والسيطرة على نزيف المخ الذي تعرض له.