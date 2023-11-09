يحتاج إلى معجزة.. تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

لا تزال الحالة الصحية لـ العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، حرجة للغاية، بعد تعرضه لنزيف في المخ، ودخوله في غيبوبة أمس الأول، الثلاثاء.

تفاصيل إصابة العامري فاروق بنزيف في المخ وتطورات حالته

سقوط مفاجئ لنائب رئيس الأهلي داخل القلعة الحمراء، وقعت معه القلوب، بعدما توقف قلبه ليقوم المسعفون بعمل صدمات، لينبض مجددا، بحسب الإعلامي أحمد شوبير.

وكشف مصدر داخل الأهلي، لـ«الوطن»، تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق، مشيرا إلى أنه «يحتاج إلى معجزة بعد الجراحة الدقيقة التي خضع لها في المخ خلال الساعات الماضية من أجل إيقاف النزيف».

تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

48 ساعة ستكون فاصلة من أجل استقرار الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة السابق، بحسب الأطباء، في ظل مطالبات بالدعاء له بالشفاء العاجل من قبل المشجعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

شقيق العامري فاروق كشف أمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل سقوطه داخل الأهلي، مؤكدا أنه دخل في غيبوبة نتيجة تعرضه لنزيف في المخ.

وكشف الأهلي، خلال الساعات الماضية، خضوع العامري فاروق لجراحة دقيقة في المخ، من أجل السيطرة على النزيف الذي تعرض له وأدى لدخوله في غيبوبة.

وحرصت عدد من الأندية على إصدار بيانات تدعو خلالها لنائب رئيس الأهلي بالشفاء، على رأسها الزمالك وبيراميدز، بينما حرص حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على التواجد في المستشفى التي يرقد بها العامري فاروق، للاطمئنان على حالته.