عاجل.. تطورات مفاجئة في الحالة الصحية لـ العامري فاروق

شهدت الساعات الأخيرة الماضية تطورات في الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، الذي تعرض لوعكة صحية شديدة خضع على إثرها إلى عدد من العمليات الجراحية في الأيام الماضية.

وينشر لكم «الوطن سبورت» تطورات الحالية الصحية لنائب رئيس الأهلي العامري فاروق الذي يتواجد في أحد مستشفيات منطقة 6 أكتوبر.

العامري فاروق في العناية المركزة

ما زال العامري فاروق محجوزًا في غرفة العناية المركزة بسبب دخوله في غيبوبة منذ دخوله في الوعكة الصحية، ولا زالت الحالة حرجة للغاية حتى الآن.

ويعمل الجهاز الطبي المعالج للعامري فاروق على التواصل مع أطباء في الخارج في ظل صعوبة سفره، من أجل الوصول لأي حلول طبية بشأن حالته.

العامري فاروق يجري 4 عمليات جراحية

وخضع العامري فاروق لـ4 عمليات جراحية عاجلة في المخ، بعدما سقط بشكل مفاجئ مغشيًا عليه في فرع النادي الأهلي بالجزيرة خلال اجتماع المكتب التنفيذي للنادي ليتم نقله فورًا إلى المستشفى.