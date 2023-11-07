جراحة دقيقة في المخ.. تطورات الحالة الصحية لنائب رئيس الأهلي العامري فاروق

مفاجأة غير سارة استيقظت عليها جماهير النادي الأهلي، بعد تعرض نائب رئيس القلعة الحمراء العامري فاروق، لوعكة صحية مفاجأة، ونقله إلى المستشفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس الأهلي بعد تعرضه لنزيف في المخ

نائب رئيس الأهلي الذي كان يتواجد بشكل طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة، تعرض لنزيف في المخ، ليتم التدخل بشكل سريع عن طريق إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياته.

تفاصيل الجراحة الدقيقة التي يخضع لها العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء لـ«الوطن»، تطورات الحالة الصحية لنائب رئيس الأهلي، مؤكدا أنه يجري جراحة دقيقة في المخ الآن، من أجل إيقاف النزيف، على أن يخرج من غرفة العمليات إلى العناية المركزة.

دعوات بالجملة تلقاها العامري فاروق على كافة منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعد واحدا من أبرز أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على مدار سنوات.

وشغل العامري فاروق منصب وزير الشباب والرياضة في وقت سابق، قبل أن يعود للنادي الأهلي كنائب رئيس مجلس الإدارة.

شقيق العامري فاروق يطالب المصريين بالدعاء له

فيما ناشد شقيق العامري فاروق، الجماهير في الساعات الماضية بالدعاء لأخيه، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: «رجاء من كل مصر تدعوا لأخي الغالي، العامري فاروق لدخوله في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ.. ويحتاج دعاء كل المصريين».