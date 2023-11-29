«الأرصاد»: درجات الحرارة اليوم منخفضة عن المعدلات الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال هذه الأيام انخفضت لمعدلات أقل من الطبيعي بحوالي درجة في معظم محافظات الجمهورية، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 21 – 22 درجة مئوية ومن المتوقع أن ترتفع تدريجيا بقيمة درجة أو درجتين.

درجة الحرارة على القاهرة الكبرى

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة dmc، أن درجة الحرارة من المتوقع أن تصل 23- 24 مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن الطقس مشمس دافئ لطيف في معظم المحافظات الشمالية مثل السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومعتدل تمامًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

زيادة في سطوع الشمس

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: سنلاحظ الأيام المقبلة زيادة سطوع الشمس، لكن بمجرد الدخول في فترات الليل، يحدث انخفاض محسوس لدرجات الحرارة، وأوقات الليل المتأخر ساعات الفجر، وفترة الصباح.