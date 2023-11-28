حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات.. تحذير لهذه الفئات من المرضى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى تعرض البلاد إلى ظاهرتين وهما الرياح المثيرة للرمال والأتربة والشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية والتي حذرت منها الأرصاد إذ تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، تشهد المحافظات غداً الأربعاء طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد باردا ليلا على جميع الأنحاء، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة بداية من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحا.

الظواهر الجوية في المحافظات

أمّا حالة الطقس يوم الخميس 30 نوفمبر فتشير التوقعات إلى تأثير ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية بداية من يوم الجمعة 1 ديسمبر حتى الإثنين 4 ديسمبر تشهد المحافظات تأثير الرياح المثيرة للرمال والأتربة مع استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية نظرا لوجود الأتربة العالقة.