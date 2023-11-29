«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية اليوم.. اعرف تفاصيل حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الشبورة المائية تتكون صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات بتوخي الحذر في الساعات الأولى من الصباح اليوم.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، خلال النهار، ويسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.