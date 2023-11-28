حالة الطقس غدا الأربعاء في المحافظات.. برودة ليلا وشبورة مائية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء في جميع المحافظات، إذ من المتوقع أن يسود طقس بارد خلال الصباح الباكر والليل، لذا نصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا، خصوصًا للأطفال وكبار السن، فضلًا عن استمرار ظاهرة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، فضلًا عن الظواهر الجوية المؤثرة في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس في القاهرة غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها، حالة الطقس في القاهرة غدا الأربعاء، إذ يسود طقس لطيف خلال النهار بينما يصبح باردا ليلًا وخلال الصباح الباكر، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16 درجة.

الطقس غدا في المحافظات

وفيما يخص الطقس غدا بجميع المحافظات، فإنّه يسود طقس لطيف نهارًا على محافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء، ومائلا للحرارة على أقاليم جنوب الصعيد باردا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بنطاق محافظات الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

وتسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء العظمى والصغرى في المحافظات الآتي:

الوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

الطقس في الأيام المقبلة

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ الطقس في الأيام المقبلة يتضمن كثافة الشبورة المائية على عدة طرق، ونشاط رياح على مناطق متفرقة، وذلك بدءًا من الخميس وحتى الإثنين 4 ديسمبر القادم.