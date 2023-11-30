التأمين الاجتماعي: غدا بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2023

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف معاشات شهر ديسمبر 2023، لمستحقي المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، متضمنة الزيادة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 16 سبتمبر، وأقرها يوم 29 أكتوبر 2023.

وأفادت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن غدًا الجمعة 1 ديسمبر 2023، هو موعد بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2023، وهذا وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر.

طرق صرف المعاشات

وأفادت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن طرق صرف معاشات شهر ديسمبر، تكون عن طريق عدة طرق، وهي:

- ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي.

- منافذ شركات فوري.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

- مكاتب البريد.

قيمة زيادة المعاشات

وترصد السطور التالية قيمة معاشات ديسمبر بعد زيادة الرئيس السيسي، كما يلي.

- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

- من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى 4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.