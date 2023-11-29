تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية 

استعرضت هالة الحملاوي مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية صباح اليوم.

كوبري أكتوبر

وقالت «الحملاوي»، إن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية وتباطؤ حركة السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، كما أن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيًا حتى منطقة غمرة.

منطقة المهندسين

أما كوبري 15 مايو المتجه إلى منطقة المهندسين يشهد كثافات مرورية، كما أن شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما أن هناك كثافات نسبية بمنطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش.

وهناك كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة من المظلات إلى وسط البلد، أما المتجه إلى منطقة المؤسسة فهناك سيولة المرورية، فيما عدا بعض الكثافات بمنطقة المظلات.

أما في محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية بعد فتحه وإلغاء التحويلات التي تم عملها أثناء تركيب الكمر الحديدي عند منطقة البراجيل، كما أن فتح الطريق خفف الضغط عن المهندسين ومحور صفط، كما أن هناك سيولة مرورية بالطريق الدائري لمحور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر، أما المتجه إلى المهندسين هناك كثافات معتادة قبل طلعة الدائري وميدان لبنان وحتى نادي الزمالك.