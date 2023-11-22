كل ما تود معرفته عن المخالفات الخاصة بالسرعات في قانون المرور الجديد

في كثير من الأحيان، يتعرض سائقي السيارات الملاكي إلى تسجيل مخالفات مرورية عليهم أثناء القيادة على الطرقات لأسباب متعددة، ومن أهمها الخاصة بالسرعات على الطرقات، سواء كانت السرعة تتخطى المسموح بها، أو السرعة أقل من المحددة، بما يتسبب في عرقلة سير الطريق.

ويحرص الكثير من المواطنين، على الالتزام بالسرعات المقررة عند السير بالطرقات، تجنبا للتعرض للغرامة، ونوضح من خلال هذا التقرير، الغرامات والعقوبات الخاصة بالسرعات في قانون المرور الجديد 2023، والتي جاءت كالتالي:

المخالفات الخاصة بالسرعات في قانون المرور الجديد

- مخالفة السير ببطء ملحوظ في تقاطع الكوبري: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- مخالفة السير ببطء ملحوظ في مدخل النفق: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- مخالفة تجاوز السرعة المقررة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

وتعد المخالفات الخاصة برخصة السير والقيادة أيضا من أبرز مخالفات المرور التي يهتم بها مالكي السيارات، وتأتي مخالفاتها كالتالي:

المخالفات الخاصة برخصة السير والقيادة في قانون المرور الجديد

- مخالفة انتهاء رخصة السير والقيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.

- السير دون رخصة سير: تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.

- السير دون رخصة قيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.

وتتيح الإدارة العامة للمرور للمواطنين فرصة الاستعلام عن المخالفات المرورة إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية أو بوابة مصر الرقمية أو موقع النيابة العامة، كما يمكنهم دفع الغرامات المالية المسجلة لديهم إلكترونيا.