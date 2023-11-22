وصول قافلة المساعدات الإنسانية من صندوق «تحيا مصر» إلى الجانب الفلسطيني

وصلت صباح اليوم، قافلة صندوق «تحيا مصر» المحملة بالمساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية وكل الإمدادات المنقذة للحياة، إلى قطاع غزة.

تحرك الشاحنات من الجانب المصري للجانب الفلسطيني

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، إن الشاحنات تحركت تباعًا من معبر رفح المصري إلى الجانب الفلسطيني، مضيفًا أنه جرى التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لترتيب دخول المساعدات حسب الأولويات والاحتياجات، للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

حساب صندوق «تحيا مصر» لإغاثة أهالي غزة

جدير بالذكر أن صندوق «تحيا مصر» خصص الحساب الموحد المفتوح بجميع البنوك المصرية باسم (صندوق «تحيا مصر»037037 - إغاثة أهل غزة) بالجنيه المصري والعملات الحرة، فضلا عن استقبال المساهمات «أون لاين» عبر الموقع الإلكتروني وللدخول على الموقع اضغط على الرابط هنـــا