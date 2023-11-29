أحمد داود يبحث عن قاتل والده في الحلقة 8 من مسلسل «زينهم»

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل «زينهم»، باستمرار أحمد داود في البحث عن قاتل والده الذي رحل منذ 20 عاما، وتساعده في الوصول إلى الحقيقة الفنانة سلمى أبو ضيف.

أحداث الحلقة 8 من مسلسل زينهم

وجاء أيضا ضمن أحداث الحلقة 8 من مسلسل زينهم مواصلة جيمي «كريم قاسم» على رؤية الموتى في المشرحة، وتكونت صداقة كبيرة بينه وبين أحمد داود خلال الحلقات الأولى.

مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل زينهم

يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 8:00 مساءً، والإعادة الأولى للمسلسل في تمام الساعة 2:00 صباحًا، أما الإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا في اليوم التالي.

أحداث مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل زينهم حول عالم الطب الشرعي وحياة الموتى وتشريح الجثث لذلك المسلسل على درجة عالية من التشويق، وزينهم هو طبيب شرعي ومدير المشرحة ويدخلك المسلسل في أحداث الطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى في المستشفى كما أن المسلسل مليء بالغموض والأحداث تتصاعد بسرعة وكل حلقة مليئة بالإثارة والغموض.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل زينهم بطولة أحمد داود المسلسل الأكثر مشاهدة على watch it، وهومن بطولة الفنان أحمد داود ويشاركه في البطولة كريم قاسم وتارا عماد المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإنتاج أروما وإخراج يحي إسماعيل.