أحمد داود يرد على انتقاد زيادة وزنه في «زينهم»: كله في سياق الدراما

رد الفنان أحمد داود على انتقاد الناقدة ماجدة خير الله لزيادة وزنه في مسلسل زينهم، الذي يعرض حاليًا على منصة Watch it، وحقق نسب مشاهدة عالية.

وكتب أحمد داود على صفحة ماجدة خير الله الرسمية على فيسبوك: «ده تخن في سياق الدراما من كتر أكل الفول اللي بالزيت الحار، وكمان عشان أطفش بيه عرايس أمي.. تحياتي».

كانت ماجدة خير الله قد كتبت في تعليق لها على أحد الصور التي نشرها داود من كواليس المسلسل: «حد يقول لأحمد داوود إنّه ممثل بارع، لكن محتاج ينزل 5 كيلو على الأقل، حتى يصبح حجمه مناسبًا لنجوميته».

مسلسل زينهم الأول على Watch it

وحقق مسلسل زينهم نجاحًا كبيرًا منذ عرضه، حيث تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة Watch it، ليحتل المركز الأول بعد عرض أول 6 حلقات من المسلسل.

وجاء ردود فعل الجمهور إيجابية على المسلسل، وارتبطوا بشخصية الدكتور زينهم طبيب المشرحة غير التقليدي الذي يتحدث دائمًا مع والده المتوفى ومعاونه جيمي الذي بدأ يتحدث مع الموتى ويرى تفسيرات لبعض القضايا.

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم وسلمى أبوضيف.