كريم قاسم بعد نجاح مسلسل زينهم: أحب الأعمال المأخوذة عن روايات

نجح الفنان كريم قاسم من خلال ظهوره في أحداث مسلسل زينهم في تحقيق نجاح كبير من خلال شخصية دكتور جيمي التي يقدمها بخفة دم جعلت الجمهور يتعلق بها سريعا.

كريم قاسم يتحدث عن مسلسل زينهم

وعن مسلسل زينهم قال الفنان كريم قاسم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه كان متحمسا للغاية بالمشاركة في هذا العمل لأنه يحب نوعية الأعمال المأخوذة من كتب وروايات لأن هذا الأمر يثقل أي عمل فني فعندما تعود الي الأصل الخاص به من كتاب أو رواية تجده مليئة بالتفاصيل والأحداث وتجسد تركيبات الشخصية ثرية للغاية وهو ما يحدث في مسلسلنا بالفعل فهو مأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا للكاتب محمد جاب الله.

وأضاف: «على الرغم من إن المسلسل 30 حلقة إلا أننا رغم كدا مجبناش تلت الحالات اللي موجودة في الكتاب لأنه كتاب ثري».

كريم قاسم: تحمست للفيلم يسبب الرواية

وأكد كريم قاسم بأنه لم يقرأ الرواية بعد ولكن عندما عرضت عليه الفكرة تحمس لها للغاية وخاصة أن حكايات الكتاب مشوقة ومليئة بالإثارة مؤكدا أنهم استعانوا من الكتاب بالجرائم الأقل قسوة.

يذكر أن مسلسل زينهم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف ويارا جبران وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج يحيي اسماعيل .