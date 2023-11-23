بعد تسليم الأدلة للنيابة.. هل يصبح أحمد داود جزءًا من القضية في مسلسل زينهم؟

يتورط الفنان أحمد داود، في قضية اختفاء الجثة مع بداية الحلقة الخامسة من مسلسل زينهم، بعد أن وجد جميلة «سلمى أبوضيف» التي اختفت في ظروف غامضة خلال الحلقة السابقة، وقاما بتسليم الأدلة الجديدة للنيابة بعد أن هاجمهما بعض أفراد العصابة ونجحا في الفرار منهم، فهل يصبح زينهم جزءًا من القضية؟.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل زينهم، قد شهدت تنفيذ قرار الإيقاف عن العمل وتسليم جميع القضايا لجيمي «كريم قاسم» لنكتشف خلال ذلك أن سبب وفاة زكريا والد زينهم كان حادثاً لم تكشف ملابساته.

قابل زينهم، جميلة «سلمى أبوضيف» التي نجحت في فتح الملفات بداخل الهارد، وتنتهي الحلقة باختفاء جميلة وتعرض زينهم للتهديد من قبل الخاطفين حتى يبتعد عن البحث في أسباب مقتل نانسي واختفاء جثتها.

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبوضيف.