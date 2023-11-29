كيف تستثمر في المحافظ الاستثمارية؟.. «معلومات الوزراء» يعرض خطوات لتحقيق المكسب

قال الدكتور أحمد العطيفي، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن المحفظة الاستثمارية تعني تشكيلة متنوعة من الأصول، بمعنى أنه إذا تم شراء أصل واحد لا يعني أنك لديك محفظة، مشيرا إلى أنه إذا كان لديك محفظة استثمارية في الأسهم يعني أنك لديك استثمارات في قطاعات مختلفة من الأسهم؛ بمعنى سهم في قطاع البتروكيماويات أو الإسكان، وآخر في قطاع البنوك، مؤكدا أن فكرة المحفظة قائمة على التنوع.

البناء على التنوع وإدارة المخاطر

ولفت العطيفي في فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان «ببساطة» إلى أنه قد تكون هناك محفظة متخصصة؛ بمعنى توجيه تلك المحفظة لشراء أسهم أو أصول محددة في قطاع معين، قائلا: «قد تكون محفظة في قطاع الإسكان أو متخصصة بقطاع البتروكيماويات»، موضحا أن أهم شيء في إدارة المحفظة أن تكون مبنية على التنوع وإدارة المخاطر، قائلا: «ليس منطقيا أن تكون كل أصول المحفظة تتحرك في اتجاه واحد».

وأشار إلى أنه إذا تحققت مكاسب في اتجاه واحد فمن الممكن تحقيق خسارة في اتجاه آخر، والأهم معرفة أهمية المحفظة الاستثمارية، موضحا أن كل اقتصاد يكون متنوعا وتتنوع مصادر الدخل مثل أذون الخزانة أو العقارات، والاستثمار في المحفظة الاستثمارية يكون لك أصول في العقارات والبتروكيمايات والبنوك وأصول أخرى، ناصحا بالإجابة على عدة تساؤلات قبل إنشاء محفظة استثمارية مثل هل أنت تحتاج دخل على المدى القصير أو المتوسط أم البعيد؟ والسؤال الآخر هل أنا شخص مخاطر أم لا أحب الخطر؟ مؤكدا أنه كلما كانت الشخصية تميل للمخاطر أكثر فأنت تتجه للاستثمار في الأسهم، أما إذا كنت محايد للخطر فغالبا سيكون هناك تنوع في المحفظة؛ جزء في الأسهم وآخر في أذون خزانة أو سندات.

ما مؤشرات سوق المال؟

وأوضح أن مؤشر البورصة المصرية egx30K، ومؤشر البورصة الأمريكية DOWJONES وغيرهما من مؤشرات أسواق المال لها مؤشرات تعكس حركتها، والمؤشر مرآة لحركة سوق المال، وفي مصر المؤشر الرئيسي لسوق المال هو مؤشر egx30K، وهناك مؤشرات أخرى موجودة مثل EGX70 وEGX100، وكل مؤشر له منهجية وطريقة حساب مختلفة.