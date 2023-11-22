البورصة المصرية تربح 18 مليار جنيه في نهاية التعاملات.. خبير يوضح الأسباب

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-11-2023 ارتفاعا جماعيا في ختام التعاملات، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029.57 نقطة، وسط مكاسب سوقية بلغت قيمتها 18 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.03% عند مستوى 5033.79 نقطة.

الأداء الإيجابي للأسهم القيادية

وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن ارتفاعات اليوم جاءت بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية، ما انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه للصعود واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 25000 نقطة، ليغلق عند مستوى تاريخي جديد.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وشهدت البورصة المصرية ارتفاع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.85%، عند مستوى 7378.34 نقطة.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 4.5 مليار جنيه، عبر التداول على 1.6 مليار سهم، وتنفيذ 126 ألف و811 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 18 مليار جنيه في ختام التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.691 تريليون جنيه.

نشاط تداولات البورصة المصرية

وتشهد البورصة المصرية نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، إذ حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

البورصة ترتفع بأكثر من 88% منذ بداية العام الجاري

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة بلغت 88% منذ بداية العام الجاري، حيث بدأت هذا العام عند مستوى 11500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25000 نقطة، وهو مستوى تاريخي بالنسبة للبورصة المصرية.