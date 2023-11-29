أسعار البيض اليوم الأربعاء 29-11-2023.. بكم «الكرتونة» بعد المبادرة الحكومية؟

شهدت أسعار البيض اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق والمزارع، استقرارًا بعد انخفاضها بشكل كبير، تزامنًا مع استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، التي انطلقت قبل أسابيع في جميع المحافظات.

أسعار البيض اليوم

ووفقًا لبورصة الدواجن، سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم، 115 جنيهًا للكرتونة في المزارع، وهو نفس السعر التي حددته مبادرة خفض الأسعار، وقد يرتفع السعر الذي يصل إلى المستهلك بسبب تجار الجملة وحلقات الوصل بين المزرعة والتاجر وهامش الربح، كما يختلف السعر من المبادرة عن التجار غير المشاركين فيها.

أسعار البيض الأبيض

ووفق المتوسط السعري للبيع لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، تُباع كرتونة البيض الأبيض بين 140 و145 جنيهًا للمستهلك.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وسجلت أسعار البيض الأحمر اليوم، في البورصات المحلية 118 جنيهًا للطبق، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 125 و150 جنيهًا، كما انخفض أيضًا سعر طبق البيض البلدي اليوم، مسجلا 137 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وتختلف الأسعار من بورصة البيض الرئيسية في المزارع والشركات المنتجة عن الأسواق المحلية للمستهلكين، وترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيهًا للكرتونة.

ووفق إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فإنّ أسعار البيض انخفضت بعد مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، إذ تبدأ من 115 جنيهًا للطبق الأبيض.