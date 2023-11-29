تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، جمعية الأورمان، في تركيب 295 وصلة مياه شرب نقية، للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظة البحيرة، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن.

ويأتي ذلك، في إطار التعاون بين محافظة البحيرة وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة.

العمل التنموي يشهد نهضة كبيرة

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزراة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، أنّ العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتعاونا بين المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني كافة، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

ومن جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية، توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب، تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا

وأشار إلى أنّ الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقًا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة، وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجًا.

وأوضح أنّ المواطن المستفيد من خدمات الأورمان، لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، مضيفًا أنّ الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة البحيرة، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.