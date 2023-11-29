«بتروناس الماليزية»: اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في مصر خلال 2024

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع أبانج يوسف نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية للغاز المسال؛ والوفد المرافق له أنشطة الشركة بالتعاون مع شركة شل في تنمية المرحلة العاشرة من مشروع حقول غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، والإنتاج منه، فضلاً عن الاستعداد لبدء العمل فى المرحلة الحادية عشر من المشروع، بالإضافة إلى بحث جهود خفض الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية.

مباحثات مشتركة مع بتروناس الماليزية في مجال البترول والغاز

وأكد «الملا» خلال اللقاء أنه جرى تخصيص يوم لإزالة الكربون لأول مرة ضمن فعاليات قمم المناخ خلال قمة المناخ COP27، الأمر الذي مهد الطريق للعمل المشترك من أجل التنفيذ الجاد والفعلي لمجهودات خفض الانبعاثات التي تنفذها قطاعات البترول والغاز والصناعات كثيفة الانبعاثات حول العالم حاليًا، مشيرًا إلى أن صناعات القيمة المضافة المبنية على الغاز الطبيعى تعد الاستخدام الأمثل له كثروة طبيعية توفر عملة صعبة.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك سعات فائضة في مصانع الإسالة بإدكو ودمياط وقادرة على تلبية طلب دول شرق البحر المتوسط لإسالة الغاز، مشيراً إلى أن العمل جار مع شركاء القطاع الأجانب على زيادة الانتاج بتوافق تام من خلال تنفيذ برامج حفر مكثفة خلال الفترة المقبلة للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فائض للتصدير وصناعات القيمة المضافة.

بدء إنتاج الغاز من المرحلة العاشرة لمشروع حقول غرب الدلتا

ومن جانبه أشار نائب رئيس بتروناس إلى أن بلاده تعمل بشكل جاد في التوسع في الطاقات المتجددة وإنتاج الأمونيا الخضراء، وتعمل على توجيه معظم إنتاج الغاز الطبيعي للتصدير وصناعات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد بدء الإنتاج من المرحلة العاشرة لمشروع حقول غرب الدلتا العميق، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لتحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الاحتياطيات والإنتاج في مصر والدول الأخرى التى تعمل بها.

حضر المباحثات الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشهريزال بن شهارى الرئيس التنفيذى لبتروناس مصر.