8 نصائح هامة للوقاية من «لسعة البرد».. احذر فرك اليدين

عضة أو لسعة البرد، من الأمراض التي تصيب أطراف اليدين في الشتاء، وتحدث حينما تنخفض درجة حرارة الجسم وتجمد دماء الجلد وخاصة في ساعات الليل، ما يجعل الأشخاص يشعرون ببرودة الأطراف، ويعرضها للخطر.

وقدم الدكتور عمرو جعفر، استشاري الأمراض الجلدية، أعراض ونصائح للوقاية من «لسعة البرد»، من خلال «الوطن»، مؤكدا أنه يجب على الأشخاص ارتداء ملابس مناسبة خلال فترات الليل، فضلا عن التدفئة الجيدة للجسم وخاصة الأطراف.

أعراض لسعة البرد

ظهور احمرار والشعور بوخز وخدر، وبرودة المنطقة المصابة، وقساوة المنطقة المصابة، واللدغة والحرق والتورم، وشحوب الجلد وتحوله للون الأبيض، وخفقان أو ألم في المنطقة المصابة، وفقدان الإحساس والألم أو عدم الراحة في المنطقة المصابة، هي أعراض الإصابة بلسعة البرد، وفق استشاري الأمراض الجلدية.

ومن بين نصائح الوقاية من «لسعة البرد»، طالب «جعفر»، بعدم الجلوس في المناطق المفتوحة، والحرص على ترطيب الجسم بالمرطبات المناسبة للبشرة، والابتعاد عن الأماكن الباردة، محذرا من عدم التهاون في علاج لسعة البرد، حيث من الممكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها فقدان العضو والجزء المصاب.

طرق الوقاية من لسعة البرد

فرك اليدين للتدفئة هي طريقة خاطئة وفق استشاري الأمراض الجلدية، فيجب عليك الابتعاد عنها حال إصابتك بلسعة البرد: «فرك اليدين ممكن يؤدي لزيادة الإصابة بلسعة البرد، لكن وضع الطرف المصاب في مياه دافئة هي إحدى طرق العلاج».

شرب سوائل دافئة، من بين نصائح الوقاية من «لسعة البرد»، حيث تشعرك السوائل الساخنة بالدفء من الداخل، كما يمكنك وضع ضمادة كبيرة ومعقمة على المنطقة المصابة بمجرد جفافها، أو الاعتماد على الأدوية المضادة للالتهابات للوقاية من لفحة أو لسعة البرد.