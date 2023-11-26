استشاري مناعة: حقن البرد تضعف المناعة وقد تؤدي إلى الوفاة

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من الحقن المعروفة باسم حقن «البرد أو الكوكتيل أو الثلاثة في واحد أو حقنة هتلر»، مؤكدًا أنها كارثية وقد تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، وتضعف المناعة وتصيب الكلى.

ما يحدث بعد الحقن يؤدي إلى ارتياح وهمي

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «ما يحدث بعد الحقن يؤدي هذا إلى ارتياح وهمي، بدون علاج، فالفيروسات لا تعالج نهائيا بالمضادات الحيوية، فبالتالي المريض معرض لصدمة حساسية خطيرة جدا وقد يؤدي الوفاة».

المضاد الحيوي يضعف المناعة

وأوضح: «المضاد الحيوي يضعف المناعة ويؤدي إلى موت البكتيريا النافعة والضارة في الجسم على حد سواء، كما أنه لا يقوم بأي دور في علاج العدوى الفيروسية، ومن ثم نحذر من أخذ هذه الحقن دون استشارة الطبيب وتحديد العلاج اللازم».