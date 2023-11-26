استشاري مناعة: فرق شاسع بين دور البرد والإنفلونزا وكورونا

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنَّ ليس كل الأعراض التي تصيبنا خلال فترة الشتاء دليل على الإصابة بدور البرد، إنما تتشابه وتتداخل أعراض العديد من الإصابات للجهاز التنفسي، فهناك فرق بين «دور البرد» و«الإنفلونزا» و«كورونا»، والأعراض قد تتشابه بنسبة كبيرة لكن هناك بعض «الفروق» الواضحة.

«البرد» فيروس غُدِّي

وأضاف «حداد»، خلال استضافته على شاشة قناة «TEN»، أنَّ البعض يعتقد أنَّ دور البرد والأنفلونزا تحديدا مرض واحد يصيب الجهاز التنفسي، إنما الحقيقة هي أنَّ «البرد» عبارة عن فيروس غُدِّي يتسبب في الأعراض الآتية: «زكام ورشح واحتقان بسيط وصداع وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، دفيان، لدرجة أنَّ المصاب يستطيع الذهاب إلى عمله، ولن يعاني سوى من شوية رشح بسيط وخلاص».

مضاعفات خطيرة للإنفلونزا

وتابع: «فيروس الإنفلونزا طبيا هو مرض سريري، وبرد شديد يتسبب في ارتفاع حرارة الجسم إلى 39 درجة، تصاحبه آلام عظيمة، «معنى مرض سريري أنَّ المُصاب لا يستطيع الحركة إلا بصعوبة، وله مضاعفات تنفسية قد تؤدي إلى التهاب رئوي؛ المشكلة التي تزيد نسبتها بين الأطفال المصابين بل ولها نسب وفيات عالمية ضمن مخاطرها ولها لقاح، حتى قبل ظهور وباء كورونا، والإنفلونزا خطيرة على مرضى حساسية الصدر، وهم أكثر عرضة للدخول في مضاعفات عند الإصابة بالإنفلونزا».