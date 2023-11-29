«التعليم» تكشف مواصفات امتحان «الإنجليزية» للمرحلة الابتدائية.. محظورات بورقة الأسئلة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر أن يبدأ في يناير المقبل وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية لابتدائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الورقة الامتحانية تكون في حدود المقرر الدراسي المستهدف وأن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب، وأن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها وأن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب وأن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة، وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية، وأن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي».

محظورات في ورقة الأسئلة

وشددت الوزارة على جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها «حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة»، ويراعى في أسئلة الورقة الامتحانية ألا تحتوي على أي موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة إلى فئة معينة دون غيرها.

وأوضحت أنّه بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي يجب أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسه الطالب، على ألا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.