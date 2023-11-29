توجيه مهم من «التعليم» بشأن تسكين الفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، المعلمين الفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم، بالتوجه للإدارات التعليمية اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، للاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية و اسم المدرسة المسكن عليها لتقديم مسوغات التعيين وتسكين المعلمين بالمدارس.

وأشارت مديرية التعليم بالجيزة إلى أنه يمكن للمعلمين الفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم بمحافظة الجيزة الاستعلام عن مكان تسكينهم من خلال التوجه الإدارة التعليمية.

مسوغات التعيين

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مسوغات التعيين للمعلمين الفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى:-

- أصل شهادة المؤهل العالي.

- المؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- صور بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

- إقرار الذمة المالية.

- استمارة 103 ع ح. فحص طبي من التأمين الصحي متضمنة اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- استمارة 105 تأمين ومعاشات.

- إقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة، مصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد.

- الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والتي تفيد اجتياز المتعاقد للاختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد ووفقا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.