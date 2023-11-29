تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيا.. و«التعليم» تكشف الموعد

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، للتقدم للامتحانات العام الدراسي الحالي، استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها منتصف يناير المقبل.

استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنه من المقرر بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 خلال شهر ديسمبر المقبل علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة مركز المعلومات.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الشهادة الإعدادية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024:-

- 5 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4 * 6 مطبوع عليها اسم الطالب.

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي من مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل رسوم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة بها.